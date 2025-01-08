Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB) üyesi Danimarka’ya bağlı özerk bölge statüsündeki Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "AB, egemen sınırlarına herhangi bir saldırıya izin vermeyecek" dedi.

ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlamaya hazırlanan Donald Trump’ın "Grönland’ın ABD’nin kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamasının yankıları sürüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız medyasına verdiği röportajda konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Barrot, ABD’nin 600 yıldan uzun süredir Danimarka’ya ait olan Arktik adasını işgal edeceğine inanmadığını ifade etti. Barrot, "Avrupa Birliği’nin, kim olursa olsun, diğer ülkelerin kendi egemen sınırlarına saldırmasına izin vermeyeceği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Biz güçlü bir kıtayız. Bana ABD’nin Grönland’ı işgal edip etmeyeceğini soruyorsanız, cevabım hayır. Ama en güçlünün hayatta kaldığı bir döneme mi girdik? O zaman cevabım evet" diye konuştu.

Barrot, AB’nin kendisini korkutmasına veya aşırı kaygılandırmasına izin vermemesi, uyanması ve güçlenmesi gerektiğini vurguladı.