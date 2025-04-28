Dermatoloji Uzmanı Dr. Sezer Çiçekli Turgutalp, fraksiyonel lazer cihazının cilt bakımında önemli bir tedavi aracı olduğunu belirterek, kırışıklık tedavisinden sivilce izlerine kadar geniş bir yelpazede çözüm sunduğunu söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzman Doktoru Sezer Çiçekli Turgutalp, fraksiyonel lazerin cilt yenileme, sivilce izlerinin tedavisi, yara izleri, gözenek sıkılaştırma, kırışıklık tedavisi, et benleri ve siğillerin alınmasında, ayrıca dermal nevusların ve iyi huylu yaşlılık benlerinin giderilmesinde kullanıldığını söyledi. Turgutalp, "Bu cihaz, ciltte kontrollü ısı hasarı oluşturarak kollajen ve elastin üretimini artırır. Böylece cilt daha canlı, parlak ve sıkı bir hale gelir" dedi.

Tedavi sürecinin kişiye özel olarak değiştiğini, ancak ortalama 3-5 seans sürdüğünü aktaran Turgutalp, fraksiyonel lazerin genelde ağrısız bir işlem olduğunu ve işlem sırasında sadece hafif bir yanma hissi oluşabileceğini vurguladı. Turgutalp, ayrıca işlem sonrası ciltte görülen kızarıklık ve hassasiyetin 24-48 saat içinde geçtiğini, kabuklanmanın ise genellikle 3-4 gün içinde kaybolduğunu ifade etti. Tam iyileşmenin ise ortalama 1-2 hafta içinde gerçekleştiğini kaydetti.

Fraksiyonel lazer sonrası bakımın önemine de dikkat çeken Turgutalp, "İşlem sonrası ilk 2 gün cilde su değdirilmemeli, hekim tarafından önerilen nemlendirici ve cilt yenileyici kremler sıkça kullanılmalıdır. Ayrıca, güneşten korunmak son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, vücuttaki bazı benlerin de dermatoskopik muayene sonrası tek seansta iz bırakmadan alınabileceğini belirten Turgutalp, bu işlemin ardından hastaların sosyal yaşantılarına hemen dönebildiklerini ifade ederken, lokal anestezi uygulaması ile hastaların ağrı ve acı hissetmeden tedavi süreçlerini rahatça geçirebildiğini söyledi.

Turgutalp, "Fraksiyonel lazer, cilt sağlığını iyileştirmek isteyenler için hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor. Bu tedavi yöntemi, uzman hekimler tarafından kişiye özel olarak uygulanarak, istenilen sonuçları elde etmenize yardımcı olmaktadır" dedi.