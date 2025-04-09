Okul Sporları Floor Curling Gençler Grup Birinciliği müsabakaları, Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı.

Kayseri’de 3 gün sürecek olan Okul Sporları Floor Curling Gençler Grup Birinciliği müsabakalarının açılış seremonisi yapıldı. Müsabakalara 32 ilden 46 takım ve 150 sporcu katılıyor. Seremonide açılış konuşmasını yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "İlimizde yapılmayan branş kalmadı, bizimde hedeflerimiz her zaman bu yönde oldu. Kayaktan yüzmeye tüm branşlarda Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak aktif çalışmalarımız devam ediyor, hedeflerimizi ve çalışmalarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Bugün burada düzenlenen müsabakalara katılma sağlayan tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.