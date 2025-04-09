Melikgazi’yi daha yeşil ve sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye fidanlığında aldıkları çınar başta olmak üzere yeni ağaçları ve süs bitkilerini inceledi.

İlçenin yeşil dokusunu güçlendirerek hem çevreyi güzelleştirecek hem de gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi’mizi ‘Fidan Değil Ağaç Dikiyoruz’ sloganı ile yeşillendirmiştik. Melikgazi’de çevreci, yeşil çalışmalara devam ediyoruz. Yıldır binlerce çınar ağacını Melikgazi’de toprakla buluşturmuştuk. Bugün de yeni aldığımız kocaman ve gövdesi oldukça kalın olan çınar ağaçlarını incelemek üzere fidanlığımızdayız. Fidanlığımız şu anda çınar ağaçlarıyla dolu. Burada başka yeşil ağaçlarımız, çamlarımız her şey var ama en önem verdiğimiz ağaç, çınar ağacı. Belki 200-300-500 yıl sonra da ayakta durup bizlere hayırla yad edilme imkanı tanıyacak. Melikgazi’ye 20, 30 yıl kazandırmış oluyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle bu ağaçlar şehir merkezinde birçok noktada toprakla buluşacak ve daha da yeşil bir Melikgazi göreceğiz. Türkiye’de en fazla park yapan belediyeyiz. İlçemize kazandırdığımız parkların sayısı 300’ü geçti. İnşallah daha da güzellerini hizmete sunacağız. Büyük çınar ağaçlarımız ile inşallah Melikgazi daha da yeşermeye devam edecek. Hayırlı olsun" dedi.

Daha yeşil bir Melikgazi için yeni alınan çınar ağacı, süs eriği, süs armudu, salkım söğüt gibi çeşitli ağaç türleri Melikgazi’nin birçok mahallesinde toprakla buluşacak.