Van Gölü havzasında sayıları Artan Allı Turnalar, İskele Mahallesi sahilinde konaklamaya devam ediyor.

Van Gölü havzası, göçmen kuşların önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Bu yıl sayılarında gözle görülür bir artış yaşanan ve "Allı Turna" olarak da bilinen flamingolar, göç yolculuklarında ilk defa Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde konakladı. Sahil şeridine kadar inen zarif flamingolar, günün büyük bölümünü burada beslenerek ve dinlenerek geçiriyor. Pembe renkleri ve büyüleyici görünümleriyle İskele sahiline adeta görsel bir şölen taşıyan kuşlar, vatandaşların da büyük ilgisiyle karşılaştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Flamingolar bir yerde kuluçkaya yatıp oradan tekrar göç yolu üzerinde belirli alanlarda hem yavrularının büyümesi hem de enerji toplamak için mola verirler. Burada mola verirken de gıdası ve güvenliği olan yerleri tercih ederler. Bu sene yavrularıyla beraber daha önceki Akgöl’de olduğu gibi, Erçek Gölü’nde olduğu gibi artık İskele Mahallesi sahilinde de yavrularıyla beraber flamingoları sıkça görmek mümkün olacak" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk ise "Flamingolar her yıl buradan İran’ın Urumiye gölüne gidiyordu. Şu an Urumiye ve çevre göller kurumuş. Bunların kurumasıyla flamingolar, Van Gölü havzasına küçük göletlere gelerek göç mevsimine kadar yavrularını büyütüyorlar. Bu yıl Erciş Çelebibağı, Bendimahi Deltası’dır İskele, Edremit ve Göründü Sulak alanlarında bolca flamingo var" dedi.