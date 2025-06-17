Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde (VNL) İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacak 2. hafta mücadeleleri öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Voleybol FIVB Milletler Ligi’nin 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak 2. hafta mücadeleleri öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Pullman İstanbul Hotel & Convention Center’da yapılan toplantıya, Güney Kore’den Dahyeon Lee, Kanada’dan Jazmine White, Belçika’dan Britt Herbots, Brezilya’dan Gabriela Guimaraes, Dominik Cumhuriyeti’nden Niverka Marte ve Türkiye’den A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santerelli ile Simge Aköz katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Santarelli, "Bu büyük organizasyonda oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul’da kendi taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak önemli ama aynı zamanda işimi de zorlaştırıyor. Hem oyunun kendisini iyi yönetmek hem de taraftarlarımızı memnun edebilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Daniele Santerelli: "Ciddi çabamızı ortaya koyarak başarı elde edebileceğimize inanıyoruz"

Turnuvanın genç oyunculara şans tanıma açısından önemli olduğunu belirten Santerelli, "Rekabetçi gücü en üst seviyede takımlardan biriyiz. İtalya’nın ilk 6’sında ciddi bir değişiklik yok, onlar çok ciddi bir rakip hatta sıralamada ilk sıradalar diyebiliriz. Ciddi çabamızı ortaya koyarak başarı elde edebileceğimize inanıyoruz. Eda Erdem bu yaz onuyor olacak. Kendisi şu an dinleniyor ve hazırlık sürecinde. Milli takım için çok önemli oyuncu olduğunun farkındayız. Birçok oyuncumuz sakatlıktan dolayı kadroya dahil değiller" şeklinde konuştu.

Güney Kore’den Dahyeon Lee de takımdaki yeniliklerle ilgili yöneltilen soruya, "Servis konusunda yeni oyuncuları oyuna katma konusunda takımımızda ciddi bir çaba var. Orta oyuncuları da oyuna entegre edebilmek açısından yeniliklerimiz var" cevabını verdi.

Kanada’dan Jazmine White ise maçlar arasında önem sırası olduğunu ve daha zorlu müsabakaları kazanmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Türkiye’de daha önce zorlu müsabakalarda oynadıklarını dile getiren Belçika’dan Britt Herbots, "Burada büyük arenalarda maçlar oynadık. Taraftarların heyecanını biliyoruz. Bu da mental olarak ekstra bir çaba sarf etmememizi sağlıyor. Atmosfere hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Simge Aköz: "İstanbul’da oynamaktan çok memnunuz"

İlk haftada genç kadroyla ciddi bir başarı elde ettiklerini söyleyen milli oyuncu Simge Aköz, "Devam eden süreçte bu çaba ve gücü göstermeyi planlıyoruz. İstanbul’da olmaktan çok memnunuz. Türkiye olarak gücümüzü biliyoruz. Uzun zamandır milli takımda İstanbul’da sahaya çıkmıyorduk. Ankara’da oynuyorduk. İstanbul’da seyirci karşısına çıkmak oldukça heyecan verici. Biletler tükendi, heyecanlıyız. Onlara en iyi performansımızı göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Brezilya’dan Gabriela Guimaraes ise ilk hafta maçlarında takımla beraber olmadığını hatırlatarak, "Bu hafta geçiş dönemindeyiz. Maçlara en güçlü halimizle çıkmak istiyoruz. Takım ciddi emek sarf ediyor. Türkiye ile son maç son derece önemli. Çok çalışıyoruz. Finallere çıkmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Son olarak söz alan Dominik Cumhuriyeti’nden Niverka Marte de, "Diğer takımların oyuncu değişiklikleri, genç kadroya geçme fırsatları vardı ama maalesef bu bizde yok. Benzer kadroyla uzun zamandır katılıyoruz. Bunun sonucunda kadromuz yoruluyor ama gerekli çalışma ve eforu sarf ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi elimizdeki kadroyla bu hafta en iyi performansımızı göstereceğiz. Şimdiye kadar koyduğumuz efor için gurur duyuyorum. Daha önceki başarılarımızı devam ettirmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul etabının maç programı şu şekilde:

18 Haziran Çarşamba

12.30 Güney Kore - Kanada

16.00 Belçika - Brezilya

19.30 Dominik Cum. - Türkiye

19 Haziran Perşembe

16.00 Belçika - Dominik Cum.

19.30 Kanada - Türkiye

20 Haziran Cuma

16.00 Güney Kore - Belçika

19.30 Kanada - Brezilya

21 Haziran Cumartesi

16.00 Dominik Cum. - Brezilya

19.30 Güney Kore - Türkiye

22 Haziran Pazar

12.30 Belçika - Kanada

16.00 Güney Kore - Dominik Cum.

19.30 Türkiye - Brezilya