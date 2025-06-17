Küçükçekmece Belediyesi tarafından 4. Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması’nın ödül töreni düzenlendi.
Genç sinemacılara alan açmak ve yeni sinema projelerinin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması’nın Ödül Töreni, Yaşar Kemal Sanatevi’nde gerçekleştirildi. Kısa film alanında özgün fikirlerin hayata geçmesini sağlamak üzere, fikir aşamasındaki projeleri görünür kılmak ve bu projelere gelişim sürecinde katkı sunmak hedefiyle tasarlanan yarışmaya bu yıl 163 proje başvururken, finalde 12 proje yarıştı. Yarışmanın jüri üyeliğini Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, Oyuncu Deniz Celiloğlu, Yapımcı Diloy Gülün yaptı.
Kısa film projelerine destek olması yönüyle alanında sayılı projelerden biri olan yarışmada katılımcılar, 5 kategoride ödüllendirildi. Ödülleri Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Aygün ve Mehmet Emin Ay, finalistlere takdim etti.
En İyi Kısa Film Proje Ödülü’ne 60 bin TL
Depremde yurdundan göç etmek zorunda kalan bir ailenin hayatından bir kesiti anlatan Sığınak filmi ile ‘En İyi Kısa Film Proje Ödülü’ne layık görülen yönetmen Sahar Alhoz, 60 bin TL’lik para ödülünün sahibi oldu. Diğer kategorilerde dereceye girenlere ise renk ve ses tasarımı gibi yapım destek ödülleri verildi.
"Yeni kuşak sinemacıların yanında olmaya devam edeceğiz"
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, genç sinemacıları tebrik ederek, "Küçükçekmece Belediyesi olarak kültür-sanat politikalarımız çerçevesinde, sinemayı bir ifade biçimi olarak desteklemeye; özellikle kısa film alanında üretim yapmak isteyen yeni kuşak sinemacıların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Dereceye giren filmler şunlar:
"En İyi Kısa Film Proje Ödülü :
Sığınak - Sahar Alhoz
Jüri Özel Ödülü
Kavak - Jiyan Erincik
Jüri Özel Ödülü Color Destek
Bıçak Atmada Üstüme Yoktur ya da Tuhaf bir Aşk ve Ölüm Vakası - Onur Uzun
Jüri Özel Ödülü - Ses Tasarımı Destek
Orlando - Halime Usta
Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi Özel Ödülü
Kör Eros - Deniz Mıdık / Efe Akarsu".