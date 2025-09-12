KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir’de açık cezaevinden firar eden hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden F.K. (35) isimli hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen saha çalışmaları kapsamında Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerindeki ara yollarda yapılan kontrollerde, yalnız yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen bir şahıs durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın, firari hükümlü F.K. olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada F.K.’nin, tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden firar ettiği ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ile ’hırsızlık’ suçlarından kaydının bulunduğu, ayrıca 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.