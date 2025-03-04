Samsun’da bazı kurumlar tarafından "Fındık Üreticileri İçin Yapay Zeka Tabanlı Mobil Sistem Projesi" kapsamında geliştirilen yapay zekâ destekli mobil uygulama, fındık üretiminde verimlilik ve kaliteyi zirveye taşıyacak yenilikçi çözümler sunuyor.

TÜBİTAK-1005 programı kapsamında desteklenen proje kapsamında geliştirilen yapay zekâ tabanlı mobil uygulama, fındık bahçelerindeki hastalıkları, zararlıları ve yabancı otları erken aşamada tespit ederek üreticilere hızlı müdahale imkânı sağlıyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun Üniversitesi ve TÜBİTAK ortaklığıyla geliştirilen yapay zekâ algoritmaları sayesinde, fındık bitkilerinde oluşan leke, çürüklük ve zararlı istilaları anında tespit edilebiliyor. Mobil uygulama aynı zamanda budama, gübreleme ve ilaçlama gibi kritik tarımsal işlemler için üreticilere zamanında hatırlatmalar yaparak tarım süreçlerinin daha verimli yönetilmesini sağlıyor.

"Üretimde kayıpların önüne geçilecek"

Açıklamada bulunan proje yürütücüsü Doç. Dr. Muammer Türkoğlu, yapay zekâ destekli bu teknolojinin fındık üreticilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Üreticilerimizin karşılaştığı sorunlara teknolojik çözümler sunarak, erken teşhis ve doğru müdahale ile üretimde kayıpların önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Mobil uygulama, sadece hastalık tespiti ile sınırlı kalmayıp, eğitim videoları ve animasyonlar aracılığıyla çiftçilere modern tarım teknikleri hakkında bilgi sunacak. Ayrıca, bölgesel uyarılar ve haberleşme özellikleri sayesinde üreticiler, tarımsal gelişmelerden anında haberdar olabilecek.

Türkiye’nin tarımsal dijitalleşmesine katkı sağlayacak

Tamamen yerli yazılım olarak geliştirilen bu proje, Türkiye’nin tarımsal dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, projenin başarıya ulaşması halinde benzer teknolojilerin diğer tarım sektörlerine de uygulanabileceğini belirtiyor.

Bu dijital dönüşüm hamlesi, fındık üreticilerine verimlilik artışı sağlarken, sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyerek bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunacak.