Eskişehir’de ’Filistin’in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar’ fotoğraf sergisine katılan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, "Cesur Türk halkının bugün yaptığı bu sergi, her zaman Filistin halkının yanında durmaları, aramızdaki kardeşliği ve bağı pekiştirmektedir" dedi.

Filistin’de yaşanan zulüm, soykırım, adaletsizlik ve işgale dikkat çekmek amacıyla Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ’Filistin’in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar’ fotoğraf sergisi düzenlendi. Filistin halkının ve özellikle çocukların yaşadığı zorlukları yansıtan çarpıcı karelerin yer aldığı serginin açılığı bugün saat 15.00’da gerçekleştirildi. Açılış programına katılan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, halkının yaşadığı zorlukları anlatan serginin Eskişehir ve Gazze arasındaki irtibatı sağlayan bir kardeşlik göstergesi olduğunu söyledi.

"Türk halkı her zaman mazlumların yanında durmuştur"

Serginin açılışında bir tercüman eşliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Dr. Mustafa, "Öncelikle bu güzel sergiyi düzenledikleri, katkı sundukları için bütün Eskişehir’de bulunanlara teşekkür etmek istiyorum. Valilik, İl Kültür Müdürlüğü ve bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Bugün düzenlenen bu sergi Filistin halkının yaşadıklarını, acılarını, umutsuzluklarını ve ölümlerini anlatan; Eskişehir ve Gazze bölgesinin arasındaki irtibatı sağlayan bir kardeşlik ve bağ göstergesidir. Bu da aynı zamanda, değerli Türk halkının Filistin meselesine gösterdiği önemin, aradaki bağın devamıdır. Sergi, Filistin halkının yaşadığı acıları, aynı zamanda çektiği zorlukları, işgal güçlerinin onlara yaptığı zulmü yansıtmaktadır. Cesur Türk halkının bugün yaptığı bu sergi, her zaman Filistin halkının yanında durmaları, aramızdaki kardeşliği ve bağı pekiştirmektedir. Bu, o sayılı bağlardan biridir. Türk halkı her zaman mazlumların yanında durmuştur. Düzenlenen bu sergi tarihe bir not düşecektir, Filistin halkının çektiği zorlukları, onun yanında duran şerefli ve haklı insanların duruşunu anlatacaktır" dedi.

Programda Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’ya Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve diğer protokol mensupları eşlik etti.