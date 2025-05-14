ESOGÜ tarafından yürütülen proje sayesinde yaşlı bireyler için geliştirilen VR uygulaması, ATM kullanımını kolaylaştırarak dijital okuryazarlığı artırıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Özkan’ın yürütücülüğünü yaptığı; Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Selma Metintaş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Ebru Turan Kızıldoğan ve Dr. Özgür Tuğ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. İnci Sarıçiçek, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nden Prof. Dr. Pınar Girmen ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dönmez ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden Prof. Dr. Esra Akı’nın proje ekibi olarak görev aldığı, TÜSEB Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen ve ESOGÜ tarafından yürütülen "Yaşlı Bireylerde Sanal Gerçeklik Deneyimleme Tasarım Modeli (SAGEMOD)" isimli araştırma projesi kapsamında, yaş almış bireyler için ATM kullanımı üzerine özel bir sanal gerçeklik (VR) uygulaması geliştirildi.

Uygulama dijital okuryazarlığı düşük bireyler için somut bir destek sunuyor

Proje ekibi tarafından konu ile ilgili olarak yapılan bilgilendirici açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yenilikçi uygulama, yaşlı bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları dijital bankacılık işlemlerini güvenli ve etkili şekilde öğrenmelerini amaçlıyor. Geliştirilen VR simülasyonu sayesinde yaşlı bireyler, gerçek bir ATM ekranı karşısındaymış gibi kart takma, şifre girme, para çekme ve bakiye sorgulama gibi işlemleri sanal ortamda deneyimliyor. Uygulama yaşlı kullanıcıların karşılaştığı stres, hata yapma korkusu veya teknolojiye karşı duyduğu kaygının azalmasına önemli katkı sağlıyor. Kullanıcı odaklı olarak tasarlanan bu sanal gerçeklik uygulaması için yaşlı bireylerin dijital dünyaya adım atarken yaşadığı zorluklar birebir gözlemlendi. ATM kullanımına yönelik bu simülasyon, onların kendilerine olan güvenini artırıyor ve günlük yaşamda daha bağımsız hareket etmelerine yardımcı oluyor. Uygulama dijital okuryazarlığı düşük bireyler için somut bir destek sunarken, yaşlılara yönelik finansal işlemlerdeki bağımlılığı azaltmayı ve dijital topluma katılımı teşvik etmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, benzer teknolojilerin e-devlet, hastane randevusu ve mobil uygulama kullanımına da uyarlanabileceği vurgulanıyor. Simülasyonlar, proje kapsamında yer alan yaşlı bireylerin geri bildirimleriyle sürekli olarak iyileştiriliyor. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilen bu uygulama ile İnosens firması (inosens.com.tr) ile birlikte uygulamanın farklı bölgelerde yaygınlaştırılması ve yerel yönetimlerin yaşlı destek hizmetlerine entegre edilmesi planlanıyor."