Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı tarafından düzenlenen ESATA MAT 2025 Otomotiv Fuarı, öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya getirdi.

Fuar, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Otomobil ve yan sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, güncel teknolojileri yakından tanıma ve sektörle doğrudan iletişim kurma imkânı buldu. Düzenlenen fuarın mesleki eğitim ile iş dünyası arasında güçlü bir bağ kurmayı ve öğrencilerin sektörel becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Etkinliğe; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katılım sağladı.