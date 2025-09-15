Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destek projeleri kapsamında üreticilere ulaştırdığı incir fidanları meyve vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelmesinin ardından hız kazanan tarımsal destek projeleriyle birlikte kırsal araziler de tarıma kazandırıldı. Bu kapsama Tarsus’un Eskişehir Mahallesi’nde kurulan bahçelerde yetişen siyah incirler, hem üreticiye gelir sağlıyor hem de ihracata gönderiliyor. 2020 yılında belediyeden aldığı siyah incir fidanlarıyla bahçe oluşturan üretici Tunahan Karaboğaz, bu yıl hasat ettiği ürünleri satarak gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, "2020 yılında Tarsus ilçemizde 372 üreticiye yüzde 50 hibeli olarak 12 bin 810 adet siyah incir fidanı dağıttık. 2023 yılında ise 13 ilçemizde 478 üreticiye toplam 14 bin 654 adet siyah ve beyaz incir fidanı ulaştırdık. Dağıttığımız her bir fidan yarınlara bırakacağımız en büyük mirastır" dedi.

Eskişehir Mahallesi Muhtarı Bayram Bölükbaş ise kırsal arazilerin incir fidanlarıyla değerlendirildiğini belirterek, "Atıl durumda olan topraklarımızda başka ürün yetişmezdi. Büyükşehir Belediyesinin verdiği incir fidanlarıyla hem toprağı değerlendirmiş oluyoruz hem de üreticilerimiz kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Üretici Tunahan Karaboğaz da "Bize geçim kaynağı oldu. Tarsus siyahı olarak bilinen ürünümüz ihracatçılar tarafından çok beğeniliyor. Coğrafi işaret tescili için de çalışmalar sürüyor. Bu destekler bizi toprağa bağlıyor. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.