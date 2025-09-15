Türkiye’nin önemli turizm noktalarından Mersin’de bulunan Kızkalesi’nde güvenlik tedbirleri arttırılarak kamera sayısı 18’den 73’e çıkarılırken, ’Yüz Tanıma Sistemi’de devreye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğümüzce, Erdemli ilçemiz Kızkalesi Mahallesinde güvenliği sağlamak ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla mevcutta 6 KGYS noktasında, 12 sabit ve 6 hareketli kamera olmak üzere toplamda 18 KGYS kamerası bulunmakta iken, yapılan projeler ile plaj kısmına 3 adet, Kızkalesi Mahallesi içerisine 11 adet toplam 14 yeni KGYS noktası kurulumu yapılarak aktif edilmiştir. Bu kapsamda Kızkalesi Mahallemiz genelinde mevcutta 6 olan KGYS nokta sayımızı 20’ye, 18 olan kamera sayısı ise 73’e çıkararak, haber merkezi operatörleri, Kızkalesi Polis Merkezi’mizden ve irtibat noktamızdan 7/24 izlenerek kayıt altına alınmaktadır" denildi.

Yüz Tanıma Sistemi devrede

Açıklamanın devamın ise "Ayrıca Kızkalesi mahallesinin güvenliği için yeteri kadar Yüz Tanıma Sistemi Kameraları kurulmuştur. Suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, kayıp şahısların bulunması ve güvenli lokasyon oluşturulması amacıyla yüz tespit özelliğine sahip yüz tanıma sistemi kameraları sayesinde birçok aranan şahıs yakalanarak adli mercilere intikalleri sağlanmış, kayıp şahıslar bulunmuştur. Mersin emniyeti olarak kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması için 7/24 kesintisiz denetimlere devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.