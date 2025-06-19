Sinop’ta fiber kablolu internet altyapısı için köyler bazında ilk pilot bölge olarak Türkeli ilçesine bağlı Işıklı köyü seçildi. Köyde başlatılan çalışmaların ay sonu itibarıyla tamamlanması ve vatandaşların yüksek hızlı internet hizmetine kavuşması bekleniyor.

Fiber kablolu internetle birlikte köy sakinleri, 100 Mb’den 1000 Mb’a kadar çıkan internet hızlarına erişebilecek. Özellikle uzaktan eğitim, dijital tarım uygulamaları ve iletişim alanlarında büyük kolaylık sağlayacak bu altyapı, kırsal bölgelerde dijital dönüşümün önünü açacak.

Köy Muhtarı Abdulkerim Demircan yaptığı açıklamada, "Köyümüzün pilot bölge olarak seçilmesi bizleri gururlandırdı. Bu hizmet sayesinde hem gençlerimizin eğitimine hem de köylümüzün günlük hayatına büyük katkı sağlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yetkililer, fiber internet çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini ve kısa sürede aktif hale geleceğini belirtti.