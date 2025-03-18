FIBA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu J Grubu beşinci maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Rytas Vilnius’u 89-81 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar grupta 3. galibiyetini aldı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan)
Galatasaray: James Palmer Jr. 18, Tyrone Wallace 15, Mike Young 5, Buğrahan Tuncer 5, Angel Delgado 6, Will Cummings 22, Ebuka Izundu 11, Göksenin Köksal 4, Roberts Blumbergs 3, Samet Geyik
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Rytas Vilnius: Radzevicius 11, Savion Flagg 7, Steven Enoch 2, Robert Jalen Cole 25, Paliukenas 3, Normantas 12, Gytis Masiulis 1, Jackson-Cartwrig 8, Ignas Sargiunas 10, Arturas Gudaitis 2
Başantrenör: Giedrius Zibenas
1. Periyot: 24-23 (Galatasaray lehine)
Devre: 38-36 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 59-59