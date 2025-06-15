İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul’un 4 ülkeyle ortaklaşa yürüttüğü Sport4All projesi, görme engelli ve engelsiz gençlerin birlikte mücadele ettiği “Dur ve Dinle” goalball müsabakalarıyla tamamlandı; proje kapsamında 496 kişi eğitim aldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un koordinatörlüğünde, Hırvatistan, Malta ve Sırbistan’dan proje ortaklarıyla hayata geçirilen Sport4All (Herkes İçin Spor) projesi, “Dur ve Dinle” goalball farkındalık müsabakalarıyla sona erdi.

İBB Fatih Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte, 5-20 yaş aralığında 38’i görme engelli toplam 114 çocuk ve genç sporcu bir araya geldi. Müsabakalarda 5’i yabancı 49 antrenör de görev aldı.

“SPORT4ALL GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI”

Açılış seremonisinde konuşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ programı kapsamında Türkiye’nin hibe alan ilk projesi olan Sport4All, engelli gençlerin spora katılımını artırmak için tasarlandı. Türkiye’nin paralimpik sporda en başarılı branşlarından goalball ile bu projeyi tamamlamak büyük bir mutluluk. Sadece etkinlik düzenlemedik, 4 ülkeden uzmanlarla hazırladığımız eğitim modülleriyle paralimpik sporun paydaşlarına eğitim verdik. Bu çalışmalar, engelli bireyler için en doğru spor ortamlarını oluşturmamıza katkı sağlayacak” dedi.

Müsabakalarda görme engelli ve engelsiz gençler birlikte mücadele ederken, etkinlik ödül töreniyle noktalandı.