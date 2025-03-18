Ağrı’nın Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali eşi Elif Karali hanımefendi ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü münasebetiyle şehit yakınları ve gaziler için organize edilen iftar yemeğine katıldılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Cafe Diyadin’de düzenlenen yemekte Kaymakam Karali, vatanı için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anarken kahraman gazilere şükranlarını iletti.

Programa katılan kurum amirleri ve misafirlere yemekte eşlik eden Kaymakam Karali, İftar sonrası şehit yakınları ve gazilere çeşitli hediyeler takdim etti.