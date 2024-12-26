Kayseri polisi, FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; hakkında ’terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.’yı (42) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.