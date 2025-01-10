Kayseri’de, hakkında ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç hakim yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Hakkında ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç hakim R.A.’nın (51) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan R.A. emniyete götürüldü.

Kayseri Emniyeti’nden yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.