Fethiye’de 3 gün süren yürüyüşte Yörükler, 100 kilometrelik güzergahı geleneksel kıyafetleriyle at, eşek ve develer eşliğinde kat etti.

Göcek Mahallesi’nde başlayan etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen Yörükler, davul-zurna eşliğinde kortej oluşturarak yürüyüşe start verdi. At, eşek ve develer eşliğinde yaklaşık 100 kilometrelik güzergâhın kat edildiği yürüyüş, üç günün sonunda Pırnaz Yaylası’nda son buldu. Yol boyunca renkli görüntülere sahne olan etkinlik, tatilciler ve turistlerin de ilgisini çekti. Geleneksel Yörük kültürünün yaşatıldığı etkinlikte katılımcılar, doğayla iç içe bir yolculuk deneyimi yaşadı. Etkinliğe çeşitli Yörük Türkmen derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yürüyüş boyunca hem kültürel değerler hatırlatıldı hem de doğayla buluşmanın keyfi çıkarıldı.