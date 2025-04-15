Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki katlı bir evin çatısında mahsur kalan ve düşme tehlikesi yaşayan keçi, çatıya annesinin de çıkartılması ile yakalanarak kurtarıldı.

Olay, Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş bir keçi iki katlı bir evin çatısına çıktı. Çatının kenarlarında gezinen keçiyi görenler, düşme tehlikesi nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle çatıya ulaşmaya çalıştı. Ancak keçinin çatının kenarlarında dolaşması, yaklaşmalarını zorlaştırdı. Çözüm olarak, aşağıda otlayan keçinin annesi de merdivenle çatıya çıkarıldı. Keçi, annesinin görüp yanına gelince ekipler tarafından güvenli bir şekilde yakalandı. Yakalanan keçi önce evin içine alınıp daha sonra da bahçeye indirilerek serbest bırakıldı.