İBB AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Faruk Gökkuş, İBB Meclis Toplantısı’nda araştırma komisyonu teklifinin CHP’li üyeler tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Eğer siz kendinizden eminseniz çok rahat gelin, beraber araştıralım. Meclis üyeleri biz İstanbul halkı adına görev yapıyoruz. Şirketlerin hesaplarını, yaptıkları işlemlerini beraber inceleyelim" dedi. BELTUR, İSPARK gibi bir çok şirketin iflas noktasında olduğunu belirten Gökkuş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Aralık 2018 itibariyle 26 milyar lira borcu varken, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 215 milyar lira borcu var. Bu yönetim anlayışıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi korkarım ki duvara toslayacak iflas edecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulundu. CHP meclis üyeleri tarafından teklif reddedildi. Araştırma komisyonu teklifinin reddedilmesi hakkında konuşan İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Faruk Gökkuş, "Eğer siz kendinizden eminseniz çok rahat gelin soruşturun araştırın. Doğru mu değil mi o şirketlerin hesaplarını, yaptıkları işlemlerini beraber inceleyelim" ifadelerini kullandı.

19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla İBB yönetiminin meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını söyleyen Gökkuş, "Ekrem İmamoğlu’nun suçlandığı iddialarla ilgili özellikle belediye iştirak şirketlerindeki ihale yolsuzluklarıyla ilgili meclisi olağanüstü gündemle 24 Mart 2025 Pazartesi günü toplantıya çağırdı. Belediyeye kayyum atanmayınca bu taleplerinden vazgeçtiler. Orada meclisi olağanüstü toplanmaya çağırmalarının gerekçesi Ekrem İmamoğlu, onun yönetimi hakkında bir takım yolsuzluk iddiaları var. Özellikle Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. gibi belediye iştiraklerinde yolsuzluk iddiaları vardı. Bunlar araştırılsın. Yani İBB yönetimi ’böyle bir yolsuzluk olmadığı dolayısıyla göğsünü gere gere biz bu iddiaların araştırılmasını istiyoruz’ dediler. İBB’ye kayyum atanmayınca bunlar bu taleplerinden vazgeçtiler. Belediye başkan vekili seçimi yapıldı. O olağanüstü gündem çağırısı ile ilgili toplanılmadı. Biz de Nisan ayı toplantısında meclis üyeleri olarak aynı zamanda hem İBB’yi hem de İBB şirketlerini denetleme çünkü sermayesinin yüzde 90’nından fazlası o şirketlerin İBB bütçesinden karşılanıyor. İBB’nin ortak olduğu şirketler bunlar. Bunlarla ilgili basına yansıyan çok ciddi; tanık ifadelerine, MASAK raporlarına, vergi inceleme raporlarına ve müfettiş inceleme raporlarına dayanan çok vahim iddialar var. Biz büyükşehir meclis üyeleri olarak AK Parti, Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak bu iddiaların araştırılması için meclisten bir komisyon kuralım. Bu iddialar doğru mu değil mi burada gerçekten bir yolsuzluk var mı yok mu? Nihayetinde bu şirketeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ve marka şirketler ve İstanbullunun sermayesini ödediği şirketler. Dolayısıyla burada bir yolsuzluk var mı yok mu araştıralım ortaya çıkartalım" dedi.

"BELTUR gibi İSPARK gibi bir çok şirketimiz borca batık durumda ve iflas noktasında""

İBB yönetiminin samimi davranmadığını belirten Gökkuş, "Siz 24 Mart’ta çağırırken ’bu iddialar araştırılsın’ dediniz. Buradaki beklentiniz amacınız ’Yok böyle bir yolsuzluk’tu. ’Bu şirketlerde yolsuzluk yapılmamıştır’ iddiasıyla siz onları topladınız. Dosyaların içeriğini bilmediğimiz için net ifadeler kullanamıyoruz. Dosyalar hala yargıda soruşturma aşamasında. Buradan bir manipülasyon yapacaklardı. Eğer siz kendinizden eminseniz çok rahat gelin soruşturun araştırın. Beraber araştıralım. Meclis üyeleri olarak biz İstanbul halkı adına görev yapıyoruz. Gelin bu iddiaları araştıralım. Doğru mu değil mi o şirketlerin hesaplarını, yaptıkları işlemlerini beraber inceleyelim. Bu şirketler nispeten Sayıştay denetimine ve burada bizim denetim komisyonumuzun incelemesine tabi değil. Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş özel şirketler. Dolayısıyla biz meclis üyeleri olarak denetleyemiyoruz. BELTUR, İSPARK gibi bir çok şirketimiz borca batık durumda ve iflas noktasında. Bu şirketler neden borca batık olur? Kötü yönetildiğinden kamuoyuna yansıyan ihale yolsuzluklarından dolayı olur. Meclis üyeleri olarak görevimizi yapalım diye bir önerge verdik maalesef bu önergemiz CHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi" diye konuştu.

"Bu yönetim anlayışıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi korkarım ki duvara toslayacak iflas edecek"

Yatırıma ayrılan payın AK Parti döneminde yüzde 50’ler civarındayken şimdi yüzde 35’lere gerilediğine dikkat çeken Gökkuş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe açığı yani gideri gelirinden 59 milyar liradan fazla. Çok kötü yönetiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Aralık 2018 itibariyle 26 milyar borcu varken, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 215 milyar lira borcu var. Bütçe içinde yatırıma ayrılan pay AK Parti döneminde yüzde 50’ler civarındayken şimdi maalesef yüzde 35’lere geriledi. Yani hem borç hem de bütçe açığı artıyor ama yatırım azalıyor. Bu belediyenin iflas etmemesi mümkün değil. Bu gidişle bu yönetim anlayışıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi korkarım ki duvara toslayacak iflas edecek. Biz bunu defalarca söyledik. Bütçe kötü yönetiliyor. Sayın Belediye Başkanı adaylık sürecinde İstanbul’un nimet nimet olduğunu öz kaynaklarını geliştireceğini söyledi. Bugün onların gelir bütçesinin, gelir kaleminin yüzde 90’nına yakın ortalaması genel merkez idareden geliyor. Hükümetten geliyor. Giderleri gelirlerinden fazla olduğu için bütçe sürekli açık veriyor. Bu da kötü yönetimden dolayı. Böyle giderse İstanbul batacak. Bazı şirketler batık durumda. Böyle giderse İBB de borca batık durum gelip iflas edecek. Biz belediyenin kötü yönetildiğini, denetim komisyonu raporlarımızda ihalelerin usulsüz yapıldığını, kırım oranlarının çok düşük olduğunu söyledik. Normalde ihalelerde Türkiye ortalaması kırım oranı yüzde 20’ler civarında fakat İBB’de yüzde 1’ler civarında. Bu tür yolsuzlukların olduğunu denetim komisyonu raporlarımızda söyledik. Bunların olacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada yargıya intikal etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yolsuzluklarla ihalelerdeki adam kayırmalarla anılması çok üzücü. İnşallah bu yolsuzlukların üzerine gidilecek kim suçu işlediyse, kim bu fiilleri yaptıysa yargı bunu cezalandıracaktır. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu yükten kurtulmasını temenni ediyoruz" dedi.