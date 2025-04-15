Fethiye’nin en eski ve en köklü okullarından olan Yunus Nadi İlkokulu ’Hadi Yazalım Gari’ adlı proje kapsamında geleneksel ‘Minik Kalemler’ İmza Günü düzenledi.

Bu yıl 10.’su gerçekleştirilen Yunus Nadi İlkokulu "Hadi Yazalım Gari" adlı proje kapsamında Minik Kalemler İmza Günü düzenlenirken, öğrenciler yazdıkları minik kitapları satarak harçlık oluşturdular. Yunus Nadi İlkokulu tarafından Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliğe 76 öğrenci, 76 özgün eser ile katılırken, tam bir kitap şenliği yaşandı. Minik öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri için her sene organize edilen etkinliğe bu yıl da velilerin yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, hayal dünyalarını tanımak, okul olarak toplu bir eser ortaya çıkarmanın yanı sıra öğrencilerin ilkokul dönemlerine ait kalıcı bir eser ortaya koyarak teknolojinin doğru kullanma alışkanlığını kazandırmak ve düşüncelerini yazarak ifade etme becerisini geliştirmek amacıyla 10 yıldır düzenlenen ‘Hadi Yazalım Gari’ projesine Fethiye’nin yazarlarından emekli öğretmen Şahsene Camuz ve İclal Nur’un da yazma atölyesi çalışmalarında destek verdikleri öğrenildi. Gelecekte büyük yazar olmaları da beklenen öğrencilerin eserleri sabah erken saatlerde adeta kapışıldı.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, "Güzel bir etkinlik yapıldı. Öğrencilerin yaptığı eserleri incelemek için buradaydık. Her yıl düzenlenen bir etkinlik. Minik yazarlarımız çok heyecanlı. Güzel eserler ortaya koymuşlar. Bu tip etkinlikler çocukların gelişiminde ve yazarak ifade etme de çok önemli. Çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Okul Müdürü İsmail Cazağ, "Yunus Nadi İlkokulu olarak etkinliğin 10.’sunu gerçekleştirdik. 76 öğrenci, 76 özgün eseriyle bu etkinliğe katıldı. Bu etkinlik ile öğrencilerin kendilerini rahat ifade edip, kendilerini geliştirmesini amaçlıyoruz. Minik yazarlarımızdan gelecekte büyük yazarlar çıkmasını bekliyoruz. Katılım sağlayan herkese çok teşekkürler" şeklinde konuştu.