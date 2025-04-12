Fethiye’de düzenlenen girişimcilik programında 15 girişimci hazırladıkları projelerini, destek ve ödül almak için yatırımcı ve jüri önünde sunarak yarıştılar. Yarışma sonucunda birinci olan proje 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Fethiye’de düzenlenen projelerin final etkinliği olan girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirdi. Etkinlikte 15 girişimci projelerini jüri üyeleri ve davetliler önünde sunarak ödül için yarıştı. Etkinlikte jüri üyeliklerini Elif Güngör Reis, Dilara Tunca, Avukat Gürbüz Sarı, Tolga Sevinç ve Rıza Gürler üstlendi. Aylar süren eğitim ve mentorluk sürecinin ardından düzenlenen etkinlikte birincilik ödülünü, tarımda drone ile ilaçlama yapan "Heli More Drone" projesiyle Başak Demir Ünalan ve Elvin Özölçer kazandı.

İkincilik ödülünü, öğrencilere yönelik oyunlaştırma temelli eğitim projesi "Oyedu" ile Hıdır Üstündağ aldı. Üçüncülük ödülü ise yapay zekâ destekli İngilizce eğitim platformu "Linoi App" ile Aziz Ahmedov’a verildi. Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verildi. Ayrıca üç projeye de özel ödüller takdim edildi.

Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, programın bir yıl önce fikir aşamasında başladığını ve bugünlere ulaştığını ifade etti. Büber, Türkiye genelinden 50’nin üzerinde başvuru alındığını, süreçte 25 eğitmen, 15 moderatör, toplamda 200 saatlik eğitim ve 300 saatlik mentorluk desteği sağlandığını açıkladı.