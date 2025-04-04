TFF Hukuk Müşavirliği’nce Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:

"1- Trabzonspor Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Bodrum FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Fenerbahçe Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Fred’in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Mario Branco’nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü kaleci antrenörü Sandro Zufic’in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü antrenörü Salvatore Foti’nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- Galatasaray Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Kerem Demirbay’ın aynı müsabakadaki "saldırısı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- Beşiktaş Kulübü’nün 03.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Yönetim Kurulu üyesi Orhan Özalp’in açıklamalarının kulüp resmi internet sitesinde yayınlanması suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü idarecisi Orhan Özalp’ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- Göztepe Kulübü’nün 03.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."