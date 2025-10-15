Adana’nın Feke ilçesine bağlı Güzpınarı Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kış öncesi ulaşım sorunu, zorlu coğrafyada yapılan yol çalışmalarıyla çözüme kavuştu. Köy sakinleri yarım asırlık sorunun çözümüyle ailelerinin köylerine rahatlıkla gelebileceği için sevinçli olduklarını ifade ettiler.

Feke Belediyesi ekipleri, 900 rakımlı ve dağ yamacında bulunan bin 200 nüfuslu Güzpınarı Mahallesi’nde, yarım asırdır süren yol sorununu çözmek için aylarca kayalık alanlarda iş makineleriyle kırma ve patlatma çalışması yürüttü. Zorlu coğrafyada yapılan 6 kilometrelik genişletme ve yol açma çalışmaları sayesinde mahalleye ulaşım kolaylaştı.

Köyde geçimini büyükbaş hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, özellikle kış aylarında yem, saman ve silaj taşımakta yaşadıkları güçlüğün artık ortadan kalktığını belirterek, çocuklarının ve torunlarının şehir dışından artık kolaylıkla gelebileceğini ifade ederek büyük sevinç yaşadı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, çalışmaları yerinde inceleyerek kış öncesi hayvancılıkla uğraşan vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yoğun şekilde sahada olduğunu söyledi. Başkan Özen, "Biz bu coğrafyanın evlatları olarak üretimi kolaylaştırmak, köylerde yaşamı sürdürülebilir hale getirmek için çalışıyoruz. 6 kilometrelik alanda kayalıkları kırarak, yol patlatma yöntemiyle ulaşımı rahatlatıyoruz. Bir buçuk aydır burada gece gündüz çalışıyoruz. Sadece asfalt döküp geçmedik, kalıcı çözüm ürettik. Zor bir coğrafya ama sabır ve aşkla çalışan ekibimizle bu sorunu birlikte aşıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Akbaş ise "Yolumuz çok zordu, kışın kar yağdığında ulaşım tamamen kapanıyordu. Artık kamyonlar, yem ve saman araçları köye kadar gelebiliyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, sözünü tuttu" dedi.

Güzpınarı Mahalle Muhtarı Aydın Görür de "Mahallemizde bin 200 nüfus var ve çoğumuz hayvancılıkla geçim sağlıyoruz. 50 yıldır kamyon mahalleye giremiyordu. Belediye ekiplerinin çalışmaları sayesinde artık her evin kapısına kadar ulaşım mümkün hale geldi. Bu bizim için büyük bir kolaylık" ifadelerini kullandı.

Yolun tamamlanmasıyla birlikte Güzpınarı Mahallesi sakinlerinden Muammer Atay, hem kış aylarında ulaşımın rahatlamasından hem de hayvancılığın önündeki en büyük engelin kaldırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, çocukları ve torunlarının yol sorunu nedeniyle gelmek istememesine üzüldüğünü, bu sorunun da ortadan kalktığını kaydetti.