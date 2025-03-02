Adana’nın Feke ilçesinde belediye ekipleri tarafından marketler Ramazan ayında da denetlendi.

Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan ayında ilçede zincir marketler Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ile zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde etiket ve ürünlerin son kullanma tarihi kontrol edildi.

Özen "Ramazan ayımızda, zabıta ekiplerimizle birlikte ilçemizdeki marketlerde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Tarihi geçmiş ürünler ve fiyat etiketleri konusunda hassasiyet göstererek, halkımızın sağlığını ve güvenli alışverişini güvence altına alıyoruz. Ramazan ayının bereketiyle birlikte, herkesin sağlıklı ve huzurlu alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Denetimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağını belirten Özen, tüketicinin korunması kanunu kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde halk sağlığının korunması ve vatandaşların herhangi bir zarar görmemesi amacıyla esnafları bilgilendirme çalışmalarını da sürdüreceğini ifade etti.