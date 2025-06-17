Karabük’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yağız Aslan, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 15 Haziran’da Kastamonu-Karabük karayolu Akören köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan görev yaptığı Edirne’ye giden Serkan Ökten idaresindeki Opel Corsa marka 37 LC 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton menfeze çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Saniye Ökten, çocukları Yusuf Talha Ökten (14) ve Yağız Aslan Ökten (4) ağır yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yağız Aslan Ökten’in cenazesi, işlemlerinin ardından Kastamonu’nun Hanönü ilçesine getirildi. Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yağız Ökten’in cenazesi, Vakıf Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Ceyhun Denli, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ile çok sayıda vatandaş katıldı.