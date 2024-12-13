Sakarya’nın Hendek ilçesinde belediyeye ait tırın taşıdığı taş kırma makinesinin devrilmesi neticesinde ağır yaralanan 4 çocuk babası Abdullah Bakır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek Belediyesi’ne ait Y.A. kontrolündeki 54 KY 832 çekici plakalı tır ile taşınan taş kırma makinesi, aracın virajı döndüğü esnada devrildi. Kupa kısmında yolcu olarak bulunan belediye çalışanı Abdullah Bakır sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde belediye personeli Bakır, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Bakır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Abdullah Bakır’ın evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenildi.