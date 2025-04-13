Sivas’ta Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm alanında hayırsever iş insanı Adem Ceylan tarafından yaptırılacak olan "Fatma Ceylan Aile Sağlığı Merkezi" için protokol imza töreni düzenlendi.

Sivas Demircilerardı Mahallesi’nde inşa edilecek olan ve bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak modern bir merkez olarak planlanan, Fatma Ceylan Aile Sağlığı Merkezi için Sivas Valiliği’nde protokol imzalandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, hayırsever Adem Ceylan ile İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu katıldı. Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Bu ulvi davranışından dolayı Adem Bey’i tebrik ediyorum. Örnek bir hayırseverlik sergiliyor. Bu davranışın herkese ilham olmasını diliyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Yapacağımız bu protokolün ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu tür hayırseverlerimizin sayısı daha da artar" dedi.

İş insanı Adem Ceylan ise, "Sivas’a geldiğimiz günden bu yana gördüğümüz misafirperverlik için Vali Şimşek’e teşekkür ederim. Aile olarak annem adına bir sağlık ocağı yaptırmak istedik, bugüne nasip oldu. İnşallah yıl sonuna kadar hizmete açacağız" diye konuştu.