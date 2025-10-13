Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçede gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Fatih Sultan Mehmet Spor ve Kültür Merkezi ile Darüşşafaka Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Turan, "Fatih’te geleceği şekillendiren en önemli güç gençlerimizdir" dedi.

Fatih Belediyesi, gençlerin hem bedensel hem zihinsel gelişimini destekleyen projeleriyle dikkat çekiyor. Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçede gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Fatih Sultan Mehmet Spor ve Kültür Merkezi ile Darüşşafaka Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Merkezde sporcularla buluşan Başkan Turan, kış spor okullarında eğitim gören gençlerin antrenmanlarını izledi, onlarla sohbet etti. Turan, sporun yalnızca fiziksel bir etkinlik değil, aynı zamanda karakter, sabır ve dayanıklılık eğitimi olduğunu vurgulayarak, "Spor yapan bir gencin özgüveni artar, zamanı doğru kullanmayı öğrenir ve yaşamına sağlıklı alışkanlıklar kazandırır. Bu merkez, gençlerimizin hem bedensel hem ruhsal gelişimine katkı sağlayarak hayatlarına değer katıyor" ifadelerini kullandı.

Kütüphaneler, gençlerin ufkunu açan sessiz okullar

Darüşşafaka Kütüphanesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Turan, kitapların ve kütüphanelerin gençlere açtığı ufuklara dikkat çekerek, "Bir yanda spor sahalarında ter döken, azimle çalışan gençlerimiz; diğer yanda kütüphane sıralarında hedeflerine odaklanan öğrencilerimiz var. Bu iki tabloyu birlikte düşündüğümüzde Fatih’in yarınlarının ne kadar güçlü olacağını görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Onların başarıları, bizim en büyük gurur kaynağımızdır"

Fatih Belediyesi’nin gençlere yönelik yatırımlarının kararlılıkla süreceğini belirten Başkan Turan, "Gençlerimizin gelişimi bizim için bir tercih değil, zorunluluktur. Spor ve kültür birbirini tamamlayan iki değer. Biz bu anlayışla tesislerimizi, kütüphanelerimizi, kültür merkezlerimizi gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Onların başarıları, bizim en büyük gurur kaynağımızdır" diye konuştu.

Fatih’in geleceği güçlü ve donanımlı bir gençlikte

Ziyaretlerin sonunda sporcular ve öğrenciler, sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gençler, belediyenin sunduğu tesislerin gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirterek Başkan Turan’a teşekkür etti. Fatih Belediyesi, gençlere yönelik eğitim, spor ve kültür yatırımlarını artırarak "Fatih’in geleceğini gençlerle inşa etme" vizyonunu sürdürüyor.