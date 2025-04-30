İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih’teki 2 okul boşaltıldı. Tahliye edilen 2 okul havadan görüntülendi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3’ü tarihi 4 okulun boşaltıldığını söyledi. Fatih’teki Sultanahmet Suphipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Katip Çelebi İlkokulu’nun boşaltılan okullar arasında yer aldığı öğrenildi. Tahliye edilen 2 okul dronla görüntülendi. Görüntülerde boşaltılan okulların dış cephesinde çatlaklıkların olduğu ve sıvaların döküldüğü gözlendi.

Kaynak: İHA