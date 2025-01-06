Teknik direktörlüğünü Fatih Terim’in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Fayha’yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Shabab, sahasında Al Fayha ile karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde Al Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, ilk resmi maçına çıkarken galibiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım 2. dakikada Podence’in golüyle 1-0 öne geçerken, Hamdallah 26. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Al Fayha’da Mokher Al-Rashidi 88. dakikada fileleri havalandırırken karşılaşma da bu golle sona erdi. Fatih Terim’in öğrencileri adını yarı finale yazdırdı.

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’in 14. haftasında 10 Ocak Cuma günü Al Ahli Jeddah’a konuk olacak.