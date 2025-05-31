Manisa’nın Kula ilçesinde eğitim-öğretim veren Fatih Ortaokulu’nun 5. sınıf öğrencisi Musab Bera Bozer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavında tüm soruları doğru yanıtlayıp, sınavdan tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Bozer’in elde ettiği başarı, hem okul yönetimini hem öğretmenlerini hem de ailesini gururlandırdı. Okul müdürü ve öğretmenleri, Musab Bera’nın disiplinli çalışmasının ve azminin bu başarıda büyük rol oynadığını belirterek, diğer öğrencilere de örnek teşkil ettiğini vurguladı. Ailesi ise bu gurur verici anın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.