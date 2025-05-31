Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ‘63. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’ açılışına katıldı.MERSİN (İGFA) - Yoğun ilgi gören festival; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Mut Belediyesi ile Makedonya Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi ile başladı. Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda coşkulu bir kalabalıkla gerçekleşen festivale, Başkan Seçer’in yanı sıra; Yeni Yol Grup Başkan Vekili, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Emel Bilenoğlu, İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Başkan Seçer: “Yandaş hukuku bu ülkeye fayda getirmez”

Mut halkı ile bir araya gelen Başkan Seçer, festivalin; sezonun bereketine vesile olmasını dileyerek, “Kayısı, zeytin, erik; daha ne kadar ürünlerimiz varsa bereketli ve bol kazançlı olsun. Mut, çok müstesna ve çok değerli bir ilçemiz. Her şeyden öte Mut’un insanları, çalışkan insanlar. Mut halkını çok seviyoruz. Mut’un; iklimini, toprağını, özelliklerini iyi değerlendiriyorlar. Bunun kıymetini biliyorlar, emek ediyorlar, alın teri döküyorlar” dedi.

Türkiye’de son aylarda yaşanan siyasi gelişmelere dikkat çekerek, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, kanun karşısında herkesin eşit olması gerektiğinin altını çizdi. Seçer, “Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, birçok belediye başkanımız cezaevinde. Burası hukuk devleti, hepimiz eşit yurttaşız, kanun karşısında da herkes eşittir. Hiç kimsenin, hiçbirimizin suç işleme özgürlüğü yoktur. Bizler gibi Sayın Cumhurbaşkanı’nın da suç işleme özgürlüğü yoktur. Siz bahçede, tarlada emek eden işçi, emekçi, çiftçi insanlar gibi… Burası hukuk devletiyse size ayrı, bize ayrı; size ‘yandaş hukuku’, bize ‘düşman hukuku’ durumu söz konusu olamaz. Bu, ülkeye bir fayda getirmez” ifadelerini kullandı.

“Bırakınız, belediye başkanlarımız işlerini yapsınlar”

6 yıldır Mersin halkına hizmet ettiklerini kaydeden Seçer, “Ekrem Başkan da İstanbul halkına hizmet ediyor. Diğer tutuklu bulunan belediye başkanlarımız da ilçelerine hizmet ediyor. Hukuk; masumiyet karinesi içerir. Hiç kimse suçu ispat edilene kadar suçlu sayılamaz, masumdur. Bırakınız, belediye başkanlarımız işlerini yapsınlar” dedi.

Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyerek Türkiye’nin daha refah bir ülke olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı ve “Hepimiz çocuklarımız daha iyi bir Türkiye’de yaşasın istiyoruz. Daha eğitimli toplumumuz olsun, kavgayla, dövüşle, savaşla değil, bilimle rekabet edelim. Sanatla ve sporla ülkemizi yükseltelim” diye konuştu.

Seçer’den üreticiye: “Siz çalışın, biz destek olalım”

“Tarıma destek doğru bir hizmettir” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, “Yaptığımız desteklerden en fazla pay alan ilçemizin başında Mut geliyor. Her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıtıyoruz. Bu yıl 110 kilometre çelik boru, HDPE boru dağıtılacak. 38 bin 500 metre ile yüzde 35’ini siz aldınız. Çünkü arazileriniz geniş ve üretiyorsunuz. Siz çalışın, biz destek olalım” dedi.

“Hükümetin yanlış politikalardan dönmesi lazım”

Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve destek olmaya da devam edeceklerini vurgulayan Seçer, üreticilere seslendi ve “Bir olun, birlikler ve kooperatifler kurun. Aile çiftçiliğini önemsiyoruz. Biz de diyoruz ki; ‘doğduğunuz yerde kalın, orada doyun. Çocuklarınız şehre gidip işsiz kalmasın, şehirde işsizler ordusu oluşmasın’” dedi. Merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin tarımın desteklenmesi için adımlar atması gerektiğini söyleyen Seçer, “Sen çiftçiden niye KDV, ÖTV alırsın? Elektrik faturası, mazot, gübre, ilaç derken hiçbir şeye para yetişmiyor. Çalış, emek et, alın teri dök ancak borcuna yetiyor. Bu sürdürülebilir bir üretim şekli değildir. Hükümetin bu yanlıştan dönmesi lazım. Bakın, Türkiye’nin tarımı 22 yıldır iyi gitmiyor. Hep yanlışlar yapıldı ve çeyrek asır kaybedildi” diye konuştu.

“Biz Anadolu’yuz, biz Türkiye’yiz”

Kooperatiflere seslenen Seçer, Güneş Enerji Santralleri kurmaları için çağrı yaparak, “Güneş Enerji Santralleri’ni kurun, yüzde 50 desteği Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden alın. Gelin, projenizi onaylayalım ve bu yatırımları yapalım. Maliyeti ne kadar düşürürseniz, kazancınız o kadar yüksek olur” dedi. Hizmet yaparak ülkeye hep beraber sahip çıkılacağını söyleyen Seçer, “Hangi siyasi görüşten olursak olalım, Mersin’e hangi bölgeden gelmiş olursak olalım; biz Anadolu’yuz, biz Türkiye’yiz. Bir olacağız, birlik olacağız, inadına diri ve daha da gelişmiş bir ülke olacağız” diyerek, festivallerin bu birliğe katkı sağladığını belirtti ve emek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Orhan: “Mut’un insanı çalışkandır ve toprağına bağlıdır”

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ise konuşmasında, festivale ilişkin; “İlçemizin en önemli ürünü olan kayısımızın hem tanıtımını yapmak hem de alın teri döken vatandaşlarımızı festival havasında birkaç gün dinlendirebilmek için bu festivali düzenliyoruz” dedi. Tarım sektöründen elde edilen kazancın önemli olduğunun vurgusunu yapan Başkan Orhan, “Mut’un insanı çalışkandır, üretmeyi sever, toprağa bağlıdır. Çünkü Mut’un insanı toprağa bağlıdır, toprağa bağlılığın sembolü olarak vatanına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlıdır” diye konuştu. Mut’un, sofralık kayısının başkenti olduğunu da kaydeden Orhan, “Türkiye’de sofralık kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70’e yakınlık bir kısmını ilçemiz karşılamaktadır. Mut Kayısısı’nı son 10 yıldır tanıtarak ve kalitesini anlatarak gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde tescilini yaptık” dedi ve emeği geçen üreticilere de teşekkürlerini iletti. Orhan ayrıca, başta Başkan Seçer olmak üzere festivale katkıda bulunan herkese teşekkürünü ileterek, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Programda ayrıca, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Yeni Yol Grup Başkan Vekili, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da birer konuşma yaptı. Seçer’e konuşmasının ardından Makedonya Yeni Hayat Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ersoy Yusufi tarafından plaket takdim edildi. Program, kayısı yeme yarışması ve dilek havuzuna kayısı dökülmesinin ardından sona erdi.