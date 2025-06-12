Erzurum’un Oltu ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Atölyesi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları çalışmalarla sanatseverlerin karşısına çıktı. Merkez bünyesindeki resim öğrencilerinin farklı tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu sergisi, protokolün katılımı ile açıldı.

Serginin açılışı Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, okul müdürleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan yetkililer, sanata ve sanat eğitimine verilen önemin altını çizerek, öğrencilerin özverili çalışmalarını takdir etti. Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Emrah Özdemir rehberliğinde 4 öğrenci tarafından hazırlanan eserler, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. 35x50 cm ve 50x70 cm boyutlarındaki tuvaller üzerine yağlı boya ve akrilik tekniklerle yapılan çalışmalar; dokulu yüzeyleri, realist ve soyut yaklaşımlarıyla dikkat çekti.

Sanatın, duyguların ve düşüncelerin en özgür ifadesi olduğunu belirten öğretmen Özdemir, "Bu sergide her bir çalışmanın özgün bir kompozisyon taşıyor. Eserlerde kimi zaman doğanın huzuru, kimi zaman insan ruhunun derinliği, kimi zamansa renklerin özgürce dansı hissediliyor. Özellikle dokulu yüzeylerle elde edilen üç boyutlu etkiler sayesinde sergi, izleyicilere yalnızca görsel değil, aynı zamanda duyusal bir deneyim de sunmayı amaçlıyor. Gerçekçi ve soyut anlatımların bir arada sunulduğu bu anlamlı sergi, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.