Eyüpsultan’da aralıklarla etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Yokuş aşağıya kayarak ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Yaşanan kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışı Eyüpsultan’da da etkili olmaya başladı. Kısa sürede beyaz örtüye neden olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesinde yokuş aşağıya doğru kaymaya başlayan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi. Yaşanan kaza anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.