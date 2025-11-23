İstanbul Valiliği ve Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle Hamsi Festivali düzenlendi. İhlas Vakfı’nın ödül aldığı törende konuşan İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Peygamberimizi 7 ay evinde misafir eden Eyüpsultan Hazretleri İstanbul’u şereflendirdi. Bundan büyük nimet olur mu? Bundan büyük bir hediye olur mu? Sevgili Peygamberimizi gidip ziyaret edemeyenler Eyüpsultan Hazretlerini gidip ziyaret ediyorlar, onun şefaatini talep ediyorlar" dedi.

İstanbul Valiliği ile Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle Hamsi Festivali düzenlendi. Festivalde İhlas Vakfı’na ilçeye katkılarından dolayı plaket taktim edildi. Programda konuşan İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Çok güzel bir görüntü var burada; birlik ve beraberlik görüntüsü. Eyüpsultan Camii’nin kapısından içeri girdiğinizde mihrabın sol tarafında bir yazı vardır. Orada der ki; ’Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bağli, Rasul-i Ekrem’in Yari Ebayup El Ensari’ Ne demek istiyor biliyor musunuz? Bu şehrin halkına bu nimet yetişmez mi? Sevgili Peygamberimizi 7 ay evinde misafir eden Eyüpsultan Hazretleri İstanbul’u şereflendi. Bundan büyük nimet olur mu? Bundan büyük bir hediye olur mu? Sevgili Peygamberimizi gidip ziyaret edemeyenler, Eyüpsultan Hazretlerini gidip ziyaret ediyorlar, onun şefaatini talep ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Halkla iç içe güzel şeyler, hep böyle şeylere tanık olmak isteriz"

Programda konuşan Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan da, "Bugün burada sadece Karadeniz’in bereketini değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi, komşuluk kültürümüzü de kutlamak için bir aradayız. Muhtarlık olarak bugüne kadar yaptığımız her çalışmanın, her sosyal etkinliğin en önemli unsuru mahallemizde birlik, beraberlik ve komşuluğun ön plana çıkarılması olmuştur" dedi.

Etkinliğe katılan Cemal Kavaklıoğlu, "Biz bu mahallede oturuyoruz. İlk defa böyle şenlik oluyor. Biz de geldik. Eşimizle, dostumuzla geldik. Vatana millete hayırlı olsun diyelim" şeklinde konuştu.

Festivalle ilgili duygularını paylaşan Pınar Cesur, "Çok güzel, mahallemiz adına mutlu olduk. Belediye başkanımız gelmiş, muhtarımız burada. Halkla iç içe güzel şeyler, hep böyle şeylere tanık olmak isteriz" diye konuştu.

Festivale Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, önceki dönem Eyüpsultan Belediye Başkanları Ahmet Genç ve Deniz Köken, MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Lokman Çelik ve çok sayıda davetli de katıldı.