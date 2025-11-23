Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Cengiz’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Bilal Toure, Borevkovic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere gönderdi. 1-0
66. dakikada Cengiz Ünder’in geri pasında Paulista’nın kontrol edemediği topu kapan Ndiaye, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla kaleci Ersin’in solundan ağlarla buluşturdu. 1-1
71. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu kontrol eden Holse’nin sol çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden dışarı gitti.
76. dakikada Jota Silva’nın kafa pasında savunma arkasında topla buluşan El Bilal Toure’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkten dışarı gitti.
82. dakikada Moundilmadji’nin sağ taraftan pasında Polat Yaldır’ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan (Kartal Kayra Yılmaz dk. 89), Cengiz Ünder (Jota Silva dk.70), Vaclav Cerny (Demir Ege Tıknaz dk. 84), El Bilal Toure, Tammy Abraham (Milot Rashica dk. 70)
Yedekler: Mert Günok, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Brevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç (Josafat Mendes dk. 87), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 87), Eyüp Aydın (Yunus Emre Çift dk. 71), Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 81), Cherif Ndiaye (Marius Moundilmadji dk. 81)
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Soner Gönül
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Cengiz Ünder (dk. 57 pen.) (Beşiktaş), Cherif Ndiaye (dk. 66) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Gabriel Paulista (Beşiktaş), Carlo Holse, Toni Brevkovic (Samsunspor)