Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Kulübü tarafından düzenlenen "Evliya Çelebi’nin İzinde: Erzurum" temalı fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Yarışma, Atatürk Üniversitesi örgün öğretim öğrencileri arasında gerçekleştirildi ve öğrencilerden büyük ilgi gördü. Cep telefonu ve profesyonel fotoğraf makinesi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın ödülleri verildi. Ayrıca her kategoride üçer mansiyon ödülü sahiplerini bulurken, mansiyon sahiplerine 1.000’er TL para ödülü takdim edildi. Bununla birlikte, her kategoride dört eser de "Sergileme Ödülü" almaya hak kazandı. Fotoğraflar, seçici kurul üyeleri Ercan Arslan, Doç. Dr. Gül Geyik, Ahmet Polat ve Murat Kaya tarafından değerlendirildi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yarışmanın ödül töreni, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Geleneksel hale getirilecek

Törende, Sanat Tarihi Kulübü Başkanı Hasan Tahsin Yavilioğlu’nun açılış konuşmasının ardından, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haldun Özkan ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem teşekkür konuşmaları yaptı. Ödül takdiminin ardından Doç. Dr. Gül Geyik, Evliya Çelebi’nin hayatı ve seyahat kültürü üzerine bir sunum yaparken, fotoğraf eğitmeni ve usta fotoğrafçı Ercan Arslan ise fotoğraf sanatı üzerine etkileyici bir konuşma gerçekleştirdi. Sanat Tarihi Kulübü Başkanı Yavilioğlu, yarışmada ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen fotoğrafların önümüzdeki günlerde Erzurum Çifte Minareli Medrese’de sanatseverlerle buluşacağını belirtti. Ayrıca bu organizasyonu geleneksel hale getirerek önümüzdeki yıl daha geniş çaplı bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Dereceye girenler açıklandı

Cep Telefonu Kategorisi: 1. Umut Murat Kuşku, 2. Evrim Derin, 3. Şimal Sontepe, Mansiyon: Melisa Yıldız, Taha Satar, Sedat Ökten, Sergileme: Umuthan Örs, Nagehan Polat, İkbal Aygören, Fetullah Soptar. Fotoğraf Makinesi Kategorisi: 1. Ebrar Karakaya, 2. Ömer Faruk Eyüpoğlu, 3. Aybüke Sağiroğlu. Mansiyon: Dilan Atmaca, Cihan Atuğ, Muhammet İlyas Özen. Sergileme: Yağız Kulaksız, Hüseyin Bahadır Güler, Serkan Gülmez, Muhammed Yaşar Ağdağ.

Sanat Tarihi Kulübü’nün özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen bu etkinlik, hem Evliya Çelebi’nin kültürel mirasını hem de genç fotoğrafçıların bakış açılarını yansıtan anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.