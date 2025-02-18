Şahinbey Belediyesi tarafından evliliğe hazırlanan çiftlere yönelik düzenlenen Evlilik Okulu programında 548 çift eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Düzenlenen törende çiftlere sertifikaları, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından takdim edildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından 2009 yılında hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 53 bin 595 eğitim verilirken, eğitimlerini tamamlayan yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinası, evli çiftlere ise kahve makinası hediye ediliyor.

"Aile yapısı önemli"

Sertifika töreninde konuşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, evlilik öncesi eğitimlerin aile içi huzurun sağlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Tahmazoğlu "Evlilik Okulu projemizi çok önemsiyorum. Çünkü evlilik kutsal bir müessese, Peygamber efendimizin (S.A.V.) sünneti. Neslimizin devamı için yuva kurmamız gerekiyor. Bunu kurarken de temelinin sağlam olması gerekiyor. Temel ne kadar sağlam olursa üzerindeki bina o kadar güçlü olur. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizi evliliğe teşvik ediyoruz yeni evlenecek olan çiftlerimize 40 bin TL nakdi destek sağlıyoruz. Ayrıca Evlilik Okulu’na katılan ve yeni evlenecek olan çiftlerimize çamaşır makinası hediye ediyoruz. Sadece bunlarla da sınırlı kalmayıp maddi imkânı olmayıp evlenmek isteyen çiftlerimize çeyiz seti hediye ediyoruz. Sadece yeni evlenen çiftlerimizi değil çocuk sahibi olan ailelerimizi de destekliyoruz. İlk Çocuğu olan ailelerimize Hoş Geldin Bebek Projemiz kapsamında bebek battaniyesi, ateş ölçer ve anne çantası hediye ediliyor. Ayrıca bu yıl 2. çocuktan itibaren çocuk bezini Şahinbey Belediyesi olarak biz veriyoruz. 2,3,4,5 diye sınırlama yok. Diğer yandan 2. çocuktan itibaren yılda 12 bin TL olmak üzere 3 yıl boyunca nakit desteği veriyoruz. 3. çocuk olursa desteğimiz daha da artıyor. Aylık 5 bin TL’den 1 yılda 60 bin, 3 yılda ise 180 bin TL nakit desteği sağlamış olacağız. 4. çocuk olursa aylık 4 bin yılda 48 bin TL, 3 yılda da 144 bin TL destek vermiş oluyoruz. Türkiye’nin nüfusu azalıyor ve yaşlı nüfusu artıyor. Şu anda da doğan çocuk ortalamasına baktığımızda 1.6’ya düşmüş durumda. Hem çocuk sayısını teşvik etmek hem de ailelerin bu konudaki yükünü hafifletmek adına böyle bir uygulamaya başladık" dedi.

"Çiftlerden yoğun ilgi"

Eğitime katılan çiftler, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, verilen bilgilerin evlilik hayatlarında kendilerine büyük katkı sağlayacağını belirterek "Evlilikle ilgili bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik. İletişimimizi nasıl güçlendireceğimizi, karşılaştığımız sorunları nasıl çözebileceğimizi öğrendik. Bu eğitime katıldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.