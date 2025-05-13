Diyarbakır’da eski HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin sevincini yaşıyor. Annelerden Vahide Sunar, "Barışı duyduğumuzdan beri ayaklarımız yerden kesilmiş. Gece uyuyamıyoruz" dedi.

PKK’nın fesih kararının ardından Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan anne ve babalar, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin sevincini yaşıyor. 3 Eylül 2019 tarihinden beri evlat nöbetini sürdüren aileler, kararla birlikte evlatlarına kavuşmayı bekliyor.

Ahmet Sunar’ın annesi Vahide Sunar, oğlu için burada olduğunu ve beklediğini belirterek, "Çözüm sürecine sevindik, barışa da sevindik. Barışı sağlayanlara da çok çok teşekkür ederiz. Barışı duyduğumuzdan beri ayaklarımız yerden kesilmiş. Gece uyuyamıyoruz. Sevinçten uyuyamıyoruz. Öncelik, çocuklarımızın teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Süleyman Çetinkaya’nın ablası Zekiye Bozdağ, 6 senedir kardeşi için burada olduğunu kaydederek, "Kardeşimden hiçbir zaman vazgeçmedik. İlk günden beri burada mücadele veriyorum. Bu sürece çok sevindik, destek veriyoruz. Önce bizim çocuklarımızı bize versinler. Bekliyoruz, sevinçliyiz, mutluyuz. Kardeşim, 2019 yılında HDP gençlik kolları aracılığıyla kandırılarak götürüldü. Vazgeçmiyoruz. Bizi ciddiye almadılar. Allah’ın izniyle, devletin gücüyle başardık" diye konuştu.

Ramazan Üçdağ’ın annesi Mevlüde Üçdağ ise, "6 yıldır evlat mücadelesi veriyorum. Bu çözüm sürecine çok sevindik. Allah, Devlet Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı’mızdan razı olsun. Evlatlarımızı bekliyoruz, elimize gelene kadar. İlk günden beri dedik. Almadan gitmeyeceğiz, kararlıyız" şeklinde konuştu.

Kızı Fadime Levent için oturma eylemini sürdüren Hatice Levent de, "Öncelikle Allah, cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu süreç sona erer, yavrularımız gelir. Çocuklarımızı almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu’nun annesi Bedriye Uslu, her gün çadırın yolunu tuttuğunu söyleyerek, "Ömrüm yetinceye kadar kararlıydım. Bu süreç hepimize iyi geldi. Daha önce 61 evladımız gelmişti. Gün gün umudumuz artıyordu. Güçlü bir devletimiz var. 15 yıldır gözüm o yoldadır. Hiçbir zaman da umudumu yitirmedim. İnşallah alıp eve götüreceğim, o günü göreceğim" dedi.

"Zafer bizim oldu, zaferi biz kazandık. Biz aileler onları çökerttik"

Eren Yalçın’ın annesi Fadime Aksu, 11 senedir çocuğundan hiçbir zaman vazgeçmediğini aktararak, "Hiçbir zaman peşini bırakmadım. Hastalık demedim, sağlık demedim hep peşinden gittim. Kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. İnşallah kucağımıza aldığımızda daha çok seviniriz. Zafer bizim oldu, zaferi biz kazandık. Biz aileler onları çökerttik" diye konuştu.

Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın da, "Çocuğum ilkokuldayken 13 yaşında dağa götürüldü. 2019’dan beri de nöbet tutuyoruz. Süreç başarı geçti. İnşallah en kısa zamanda evlatlarımıza da kavuşuruz" dedi.