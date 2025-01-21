Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezinin 2024 yılı verileri açıklandı.

Verileri kamuoyuyla paylaşan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine bağlı birimlerde 14 doktor, 26 hemşire,18 ebe ve evde sağlık teknikeri olmak üzere 58 sağlık personelinden oluşan 17 ekiple kentte hizmet sunulduğunu kaydetti.

Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimiz 2024 yılı içerisinde Erzincan genelinde 8 bin 384 vatandaşın hizmet talebi üzerine toplamda 20 bin 325 ev ziyareti gerçekleştirmiştir. Ayrıca planlanan randevular yüzde yüz oranla yerine getirilmiş ve başvuran hastaların tamamı iki iş günü içerisinde ziyaret edilmiştir. İl Koordinasyon Merkezimizin yapmışolduğu anket çalışmasında hizmet sunduğumuz hastaların yüzde 99’u verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirtmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığının hayata geçirmiş olduğu ve hastalarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen “Yaşam Okulu” projesi kapsamında ise 2 bin 734 hasta ve hasta yakınına yerinde; hasta bazlı mesane sondası bakımı, enfeksiyon kontrolü, yara bakımı, pozisyon verme, enjeksiyon, ağız bakımı, ev tipi tıbbı cihaz kullanımı ve benzeri eğitimler verilmiştir.