Ebeveynler olarak hepimiz çocuklarımızın zamanı etkin şekilde kullanmasını, ödev ve sorumluluklarını yerine getirmesini ve etkili bir şekilde ders çalışmasını isteriz. Daha önceki yazılarımızda çocuklarımızın verimli ders çalışma becerilerini geliştirmek için neler yapılması gerektiği konularını ele aldık. Bu yazımızda her öğrencinin çalışma stiline uygun olarak bireysel haftalık ders çalışma programlarının nasıl oluşturulması gerektiğini ele alacağız.

Amacımız sürekli yeni planlar yapmak değil, çocuklarımızın yapılan planlara uymasını sağlamak olmalıdır. Bu konuda rehberlik birimlerinden yardım istemek seçenekler arasındadır. Ancak en iyi planı öğrencinin kendisi ya da onu en iyi tanıyan ebeveynleri birlikte hazırlayabilir. Unutmayalım ki ders çalışma programları kişiseldir, genel geçer bir tarifi ya da kuralı yoktur.

Ders çalışma programları esas olarak ders çalışılması gereken zaman dilimi, konu ve konuya ayrılması gereken süre ögelerinden oluşur. Ayrıca süreç boyunca yapılan plana ne derece uyulduğuna yönelik bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç vardır. Kontrolü öğrencinin yaşına göre kendisi de yapabilir ya da aile üyeleri, öğretmenleri, rehberlik servisi yardımcı olabilir. Aşağıda etkili bir ders çalışma programında dikkat edilmesi gereken hususlar verilmiştir:

Ø Çalışma nedenlerini belirleyin. Böyle bir programa öğrencimizin neden ihtiyacı var ve bu programla temelde hangi hedeflere ulaşmak istiyoruz?

Ø Ödevleri düzenleyin. Uzun ödevleri parçalara ayırma, belli bir sürede kaçıncı sayfaya kadar gelinmesi gerektiğini belirleme, ödevin tahmini bitirilme süresine uygun bir çalışma süresi ayırma, ödev yaparken ihtiyaç duyacağı materyalleri hazırlama şeklinde teknik hazırlıkları yapın.

Ø Ders çalışma sürelerinin 40-45 dakikadan uzun olmamasına özen gösterin. 45 dakikadan sonra kısa bir mola verilmesini sağlayın. Bu süre ilkokul öğrencileri için 30 dakika olmalıdır. Sınava hazırlanan öğrenciler için süre tutarak soru çözme, deneme sınavı uygulama gibi sebeplerden dolayı bu süre 45 dakikadan daha uzun olabilir.

Ø Çocuğunuzun kolay diye kabul ettiği ve keyifle yapacağı çalışmaları öne alarak aralara daha fazla zorlanacağı konuları yerleştirerek dengeli ve sıkıcı olmayan bir planlama yapın.

Ø İlkokula yeni başlayan öğrenciler için çalışma saatlerinde ebeveynlerden birinin yanında olması gerekir. Kalemi doğru tutma, çalışma alışkanlığı kazandırma, motivasyonu sağlama noktasında ebeveynin öğrenciye yardımcı olması önemlidir. Ancak ilerleyen zamanlarda ve sınıf düzeylerinde kademeli olarak yanında kalma süresinizi azaltın ve bağımsız ders çalışma alışkanlığı kazanmasını sağlayın.

Ø Çocuğunuz ısrar etse bile televizyon izlerken, yemek yerken ya da sesli ortamlarda ders çalışmasına izin vermeyin. Dikkat dağıtıcı tüm unsurları ortamdan kaldırdığınızdan emin olun.

Ø Çocuğunuza herkesin sorumlulukları olduğunu anlatan örnekler verin. Kendi sorumluluklarınızdan bahsedin ve öğrenci olarak ders çalışma sorumluluğunun da onda olduğunu hissettirin. Sorumluluklarını yerine getirmediğinde karşılaşacağı olası sonuçları anlatın. Kısacası ders çalışma konusunda küçük yaşlardan itibaren çocuğunuzda ders çalışma bilinci gelişmesine yardım edin.

Ø Uyku tüm insanlar için önemlidir. Programa uyma pahasına çocuğunuzun uykusundan feragat etmesine engel olun.

Aşağıda haftalık ders çalışma şablonu yer almaktadır. Şablon üzerinde ders çalışma programı hazırlarken göz önünde tutulması gereken notlar yazılmıştır. Sınıf seviyesi, öğrenci ihtiyaçları, sınava hazırlık seneleri doğrultusunda program üzerinde gereken esneklik yapılabilir. Lütfen dikkatle inceleyin.

Ebeveynler olarak şunları unutmayın;

Akademik başarı doğuştan getirilen bir yetenek değildir. Zaman ve gayretle süreç içerisinde gelişen bir beceridir.

Her öğrencinin öğrenme yolları birbirinden farklıdır. İlkokul yıllarında çocuğunuzla birlikte hazırlayacağınız bu ders çalışma programlarını, yıllar içerisinde çocuğunuzun kendi başına hazırlayacağını göreceksiniz.

Çocuğunuzun çalışma alışkanlıklarını olumlu ve istendik yönde değiştirmek için sabırlı ve kararlı olmalısınız.

Ders çalışma programına uyduğunda çocuğunuzun sevdiği şeylerle kendini ödüllendirmesine izin verin.

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Unutmamak için en etkili yolun düzenli tekrar olduğunu unutmayın ve ders çalışma programlarına tekrar saatleri ekleyin.

Kıymetli ebeveynler;

Çocuğunuzun öğrenme yolculuğunda sizlere yol gösterici olmak için yazıyoruz. Yalnız olmadığınızı ve pek çok ebeveynin sizinle benzer sorunlar yaşadığını bilmenizi isteriz. Asla pes etmeyin. Çocuğunuzun sizin desteğinize ihtiyacı var. Biz yazılarımızla her zaman sizlerin yanındayız. Ele almamızı istediğiniz konular varsa öneri olarak paylaşabilirsiniz.

Sevgiler