Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Amerika’da düzenlenen NAFSA 2025’te uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirdi

ETÜ, 27-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük uluslararası eğitim etkinliklerinden biri olarak kabul edilen NAFSA 2025 Annual Conference & Expo’ya katıldı Bu yıl "Amaç, Mekân ve Ortaklık" temasıyla gerçekleştirilen NAFSA 2025, 100’ün üzerinde ülkeden yükseköğretim kurumlarının ve uluslararası eğitim kuruluşlarının temsilcilerini ve çok sayıda bilim insanını bir araya getirerek küresel ölçekte akademik iş birlikleri için önemli bir zemin oluşturdu.

Çeşitli panel ve ağ kurma etkinliklerinin gerçekleştirildiği fuara ETÜ’yü temsilen Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Eyüphan Manay katıldı.

Fuar süresince Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan birçok üniversite ve uluslararası kuruluşun temsilcileriyle görüşen Rektör Çakmak ve beraberindeki heyet, öğrenci ve akademik personel hareketliliği, değişim programları ve ortak araştırma projeleri konularındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Çakmak, NAFSA 2025’in ETÜ’nün uluslararası arenadaki görürlüğünü artırmak ve küresel ölçekteki iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu belirterek: "Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, uluslararasılaşmayı yükseköğretim vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda, dünyanın birçok ülkesinden üniversiteleri ve eğitim kurumlarını bir araya getiren NAFSA 2025 gibi büyük organizasyona katılmak bizim için hem yeni iş birlikleri geliştirmek hem de üniversitemizin tanınırlığını artırmak açısından oldukça değerli oldu. Etkinlik süresince farklı ülkelerden yükseköğretim temsilcileriyle bir araya gelerek öğrenci ve akademik personel hareketliliği, değişim programları ve ortak proje fırsatları hakkında verimli görüşmeler yaptık. Bu temasların, ilerleyen dönemde üniversitemizin uluslararası bağlantılarını güçlendireceğine inanıyorum. Öğrencilerimizin farklı kültürleri tanıyarak kendilerini uluslararası ortamlarda geliştirebilmeleri ve akademik personelimizin küresel düzeyde iş birliği imkanlarından faydalanabilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle bizlere bu imkanı sunan Türkiye Ulusal Ajansına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.