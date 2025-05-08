Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Mayıs ayının yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yapılan toplantıda, gündemdeki önemli konular ele alındı.

Toplantıda görüşülen başlıca konular ise şöyle sıralandı : Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran Şehirler: Samsun Buluşması" etkinliği hakkında bilgilendirme yapıldı. İstanbul Sanayi Odası’ndan gelen "Munzam Aidat Paylaşımı"na ilişkin cevabî yazı hakkında bilgilendirme yapıldı. Erzurum Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen "Toplantı ve Etkinlik İşleri" adlı yazı değerlendirildi. KUDAKA’nın 2025 Yılı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarına dair bilgilendirme yapıldı. 15 Mayıs 2025 tarihinde Taşkent’te gerçekleştirilecek Türkiye-Özbekistan İş Forumu hakkında bilgi verildi. ETSO 26. Meslek Komitesi (Sigorta Faaliyetleri) tarafından ETSO Başkanlığı’na iletilen hususlar görüşüldü. TOBB’dan gelen yazılar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi