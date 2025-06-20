Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde 2019 yılında kurulmuş olan bir proje takımı olan Mavera Teknoloji Takımı, Polonya Silesia Ring’de düzenlenen global mühendislik yarışması Shell Eco-Marathon Europe and Africa’ya katıldı.

Yarışmaya katılan 113 takım içinde ülkemizden Mavera Teknoloji Takımı ile birlikte 10 üniversite takımı daha yer aldı. Mavera Teknoloji Takımı, mühendislik öğrencilerinin yaptığı verimlilik araçlarında; Inspection Queue Entry, Vehicle Weight, Driver & Safety Gear, Brakes, Driver Safety, Vehicle Dimensions, Mechanical Vehicle Design, Electrical Vehicle Design, Energy Verification, Final Check gibi 10 temel kategoride mühendislik çözümlemelerinin incelendiği yarışmada 10’da 10 yaparak teknik kontrol onayı almayı başardı.

Mavera Teknoloji Takımı’ndan yapılan açıklamada, bu başarı doğrultusunda önümüzdeki yıllarda Avrupa’daki farklı yarışmalara katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin hedeflendiği belirtildi.