Kocaeli İl Kick Boks seçmelerine katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcularından 6’sı madalya kürsüsüne çıktı.

Derince Spor Salonu’nda yapılan Kocaeli İl Kick Boks seçmelerinde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri başarılı sonuçlarla göz doldurdu. Çeşitli yaş gruplarından çok sayıda sporcu mücadele etti. Büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçen il seçme müsabakaları sonunda ilk ikiye giren sporcular, temmuz ayında İzmir’de yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde; Yüksel Arda Vural Light Contac 69 kilo büyüklerde, Elif Nur Gün Point Fight 46 kilo yıldızlarda ve Rafet Eren Aytekin Point Fight 42 kilo miniklerde birinci olurken Poyraz Ege Erol +47 kilo yıldızlarda ve Muhammet Yiğit Çağıl +69 kilo yıldızlarda ikinci ve Ahmet Efe Gün üçüncü olarak madalya kürsüsüne çıkmayı başardı.

Bu sonuçlarla 1-12 Temmuz tarihlerinde İzmir’de yapılacak Türkiye şampiyonasına kategorilerinde ilk ikiyi alan sporcular Yüksel Arda Vural, Elif Nur Gün, Rafet Eren Aytekin, Poyraz Ege Erol ve Muhammet Yiğit Çağıl katılma vizesi alırken, ocak ayında Antalya’da yapılan şampiyonada gençler point fight +65 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Ecrin Meryem Feyzullah ise şampiyonaya doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

Sporcularımız şampiyon olmayı çok istiyor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü Musab Yaman, "Sporcularımız çok disiplinli ve özverililer. Şampiyon olmayı isteyen, arzulayan ve onun için çalışan çocuklar yıl içerisinde antrenman devamlılıklarıyla istekli olduklarını gösteriyor. İl seçmelerinde aldığımız başarılı sonuçlar bunun en iyi sonucudur. Temmuz ayında İzmir’de yapılacak şampiyona sporcularımızın ilk defa katılacakları şampiyona olacak. Tecrübe anlamında ilk defa bu kadar büyük şampiyonaya katılacaklar. Ama ben onların şampiyonluk ve dereceler için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inanıyor ve güveniyorum. İnşallah İzmir’den derece ve madalyalarla döneriz. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak bizlere ve sporcularımıza her zaman maddi ve manevi destek veren Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Onların bize ve sporcularımıza sağladığı imkanlarla bu başarılar elde ediliyor. Başarılarımız ve sporcu sayımız artarak devam edecek" dedi.