Bölgesel Amatör Lig’de Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu’nu 6-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Burhanettin Kocamaz Stadyumu’nda Tarsus İdman Yurdu’nu 6-0’lık skorla yendi. Maçta golleri 2. ve 61. dakikalarda Cenk Özbey, 33. dakikada Necati Önal, 49. dakikada Erdin Üzer, 68. dakikada Hüseyin Eşkol ve 75. dakikada Umut Akpınar kaydetti.

Eskişehirspor, bu galibiyetle puanını 58’e yükselterek ligdeki iddiasını sürdürdü.